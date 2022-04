Frühlingsausstellung am 9. und 10. April im Auto Center Wetzikon AG

Was bei der Gründung des Auto Center Wetzikon AG im Jahr 1986 im Kleinen mit ungefähr 80 Wagen begonnen hat, hat sich im Verlauf der Jahre zu einem grossen Geschäft entwickelt. Laufend stehen auf dem rund 3000 Quadratmeter grossen Verkaufsgelände an der Pfäffikerstrasse 78 in Wetzikon 200 Fahrzeuge.

«Wir bieten eine breite Produktepalette in allen Preiskategorien an. Ob ein gepflegter Gebrauchtwagen oder ein Direktimport-Neuwagen mit interessanten Rabattkonditionen gewünscht wird, bei uns finden die Kunden sicherlich das Passende», erklärt Sergio Scappaticci, der seit sechs Jahren die Firma umsichtig leitet.

Ihm zur Seite steht ein fachlich versiertes, motiviertes Team. Individuelle, persönliche Beratung wird im Auto Center Wetzikon gross geschrieben. «Unsere Kunden aus der ganzen Schweiz schätzen ganz besonders die Möglichkeit, einen Direktvergleich vor Ort zwischen verschiedenen Modellen vorzunehmen».

Grosse Occasionsauswahl

Die gut erhaltenen Occasionen aller Marken – wie etwa Audi, VW, Fiat oder Mercedes – sind maximal 15- jährig. Familien mit Kindern schätzen ganz besonders grosszügige Multivans. Bei einem Fahrzeugkauf wird das eigene bisherige Auto, unabhängig von Marke, Modell, Jahrgang und Kilometerstand in Zahlung genommen. Somit fällt der Verkauf des bisherigen Fahrzeuges weg.

Gerne berät das Fachteam seine Kundschaft bezüglich Finanzierungsfragen für das gewählte Fahrzeug. Ob Leasing oder Teilzahlung, das Auto Center Wetzikon kann für jedes Fahrzeug eine massgeschneiderte Offerte unterbreiten. Alle Neuwagen bieten eine Werksgarantie des Herstellers. Bei Gebrauchtwagen, bei welchen die Werksgarantie bereits abgelaufen ist, kann der Kunde wahlweise eine Garantie von 12 bis 36 Monaten wählen.



Das Team des Auto Centers Wetzikon freut sich auf viele Interessierte an der Frühlingspräsentation mit Probefahren am 9. und 10. April, wobei am Sonntag ausserdem noch zum traditionellen, beliebten Grillplausch eingeladen wird.