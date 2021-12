Vollautomatischer Veloparkturm nimmt Betrieb auf

Der Bedarf an Fahrradparkplätzen steigt stetig durch die Etablierung von E-Bikes, der neu gewonnen Freude am alten Fahrrad und dem Wunsch, ökologisch unterwegs zu sein. Gegen den Mangel an Abstellplätzen bei Bahnhöfen und um Vandalismus und Diebstahl entgegenzuwirken, eröffnet nun beim Bahnhof Stettbach ein vollautomatischer Veloparkturm.