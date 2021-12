Massiv mehr Corona-Fälle in schlecht gelüfteten Schulzimmern

Die Forscher der in Dübendorf ansässigen Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) untersuchten seit Oktober erstmals Daten aus 300 CO2-Sensoren in Klassenzimmern. Für die Studie waren die Klassenzimmer mit jeweils zwei Messgeräten bestückt worden.



In 60 Prozent der Klassenzimmer lag der CO2-Gehalt über 2000 ppm (Teilchen pro Million Teilchen). Die Empa empfiehlt einen Grenzwert von höchstens 1000 ppm.



In Schulzimmern, wo sich besonders viele Personen mit dem Coronavirus infizierten, lag der CO2-Gehalt oft über 3000 ppm. Schlechte Luft steigert somit das Risko für Ansteckungen um das sechsfache, so die Empa-Studie.



Die Verantwortlichen rieten deshalb, mehr als gewohnt zu lüften, auch jetzt, wo es kälter sei. Sie erarbeiteten dazu ein Infoblatt für Schulen, worin geraten wird, drei Mal in der Stunde während fünf Minuten zu lüften.

(maiu)