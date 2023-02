Flitterwochen in der afrikanischen Wildnis

Der Amboseli-Nationalpark liegt im Süden Kenias. Der Park ist bekannt für seine grosse Elefantenpopulation und für die gute Aussicht auf den Kilimanjaro. Atemberaubende Szenen und unvergessliche Fotomotive sind hier garantiert.

Die Vegetation ist sehr vielfältig. Felsiges Dornengebüsch, dichtes grünes Sumpfland, Akazienwälder und Savannen bilden die Lebensgrundlage für Schakale, Giraffen, Nilpferde, Löwen, Leoparden und viele andere Tiere, die man auf einer unvergesslichen Flitterwochen-Safari beobachten kann.

Eine Besonderheit ist der Aussichtspunkt Observation Hill. Von da aus hat man einen ausgezeichneten Blick über den Nationalpark, bis zum Kilimanjaro.

Gorilla-Trekking in Uganda

Uganda grenzt an Tansania, Kenia und Ruanda, was durchaus seine Vorteile hat. So lassen sich die Länder während einer ostafrikanischen Safari miteinander verbinden. Uganda ist kein Magnet für Massentourismus. So kann man privat die Tierwelt erkunden.

Als Safari-Highlight gilt das Gorilla-Trekking im Bwindi-Impenetrable-Nationalpark. Dieser ist mit dem Auto von der Stadt Entebbe rund neun Stunden entfernt und wird daher oft mit anderen Nationalparks verbunden. Alternativ kann man eine Flug-Safari buchen.

Der Park ist mit seinem dicht bewachsenen Bwindi-Regenwald das zu Hause der letzten Berggorillas. In Begleitung eines Rangers hat man die seltene Gelegenheit, die Geschöpfe zu beobachten. Das Areal beherbergt aber auch weitere seltene Tiere, wie zum Beispiel die Schimpansen, Waldelefanten, Wildschweine, Goldkatzen oder L’Hoest-Affen.