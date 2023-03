Wenn es im Oberland wieder blüht und summt

«Nach so viel grau in grau brauchen wir wieder leuchtende Farben im Garten», sind sich Irene Zimmermann und Verena Schindler einig. Die beiden Frauen gehören zum Team des Gartencenters Meier in Dürnten und freuen sich jedes Jahr auf die neue Gartensaison.

«An meinem Arbeitsplatz an den duftenden Kräutern und farbenfrohen Blumen vorbeizugehen, erfüllt mich jeden Frühling mit grosser Freude», sagt Zimmermann strahlend.