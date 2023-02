Das sind die Steuerfragen der ZO-Leserschaft

Die Telefonleitungen glühten und die Blätter in den dicken Ordnern der Steuerexpertinnen und -experten raschelten. Ein stetiges «Grüezi» und «Auf Wiederhören». Am letzten Donnerstagabend holten Interessierte und Hilfesuchende wieder Auskünfte und Informationen rund um die Steuererklärung ein. Vier Fachkräfte der Gubser Kalt & Partner AG standen der ZO-Leserschaft während zwei Stunden zur Verfügung und berieten diese telefonisch bei deren Anliegen. Nachfolgend eine Auswahl der Fragen. Wo nicht anders vermerkt, haben die Antworten Gültigkeit für die Steuererklärung 2022 des Kantons Zürich.

Ich habe mir einen PC gekauft, damit ich mein Mehrfamilienhaus besser verwalten kann. Darf ich den PC bei den Unterhalts-/Verwaltungskosten abziehen?

Nein, es handelt sich hier nicht um die Verwaltung von Dritten, sondern von Ihnen selbst, daher sind diese Kosten nicht abzugsberechtigt.

Ich habe mein Haus an meinen Sohn vermietet. Nun habe ich eine Solaranlage in das Haus bauen lassen. Darf ich diese Kosten nun abziehen?

Ja, es handelt sich hier sogar um Kosten im Rahmen des Energiesparens. Daher können Sie diese Kosten, abzüglich allfälliger Fördergelder, zu hundert Prozent von den Steuern abziehen. Unter Umständen können Sie diese auf drei Steuerperioden verteilen.

Wir sind ein älteres Ehepaar. Da wir nicht mehr so schnell und fit sind, haben wir uns entschlossen, eine Putzfrau anzustellen. Wir bezahlen ihr den Lohn und rechnen selbstverständlich auch die AHV-Beiträge ab. Sogar eine Unfallversicherung haben wir abgeschlossen. Dürfen wir diese Kosten von unseren Steuern abziehen?

Leider nein, da es sich hier um normale Lebenshaltungskosten handelt. Es würde sich anders verhalten, wenn Sie invalid wären.

Meine Liegenschaft erlitt einen Hagelschaden. Die Kosten, um den Schaden zu beheben, beliefen sich auf 9'000 Franken. Einen Drittel habe ich von der Gebäudeversicherung erhalten. Was darf ich in der Steuererklärung abziehen?

Wir empfehlen Ihnen, eine Aufstellung mit den Beträgen zu erstellen. Führen Sie sämtliche Kosten auf und ziehen Sie davon das erhaltene Geld der Gebäudeversicherung ab. Der daraus resultierende Betrag dürfen Sie abziehen. Mit der Aufstellung sieht das Steueramt, dass Sie bereits an alles gedacht haben.

Ich habe eine Fotovoltaik-Anlage auf meinem Dach installiert. Nun erhalte ich für den Strom, den ich in das Netz einspeise, eine Vergütung. Muss ich das in der Steuererklärung als Einkommen versteuern?

Grundsätzlich ja. Sie können Ihre eigenen Stromkosten von den erhaltenen Beträgen abziehen. Dieser Nettobetrag ist zu versteuern.

Mein Sohn macht eine kaufmännische Ausbildung und wurde im Jahr 2022 18 Jahre alt. Muss er jetzt wirklich eine Steuererklärung einreichen? Ich dachte, der Lehrlingslohn müsse nicht versteuert werden?

Ja, ihr Sohn muss eine eigene Steuererklärung einreichen. Der Lehrlingslohn ist nur soweit nicht besteuerbar, solange die Eltern diesen versteuern müssten.

Wir hatten Anwaltskosten betreffend Testament und sonstigen Erbsachen. Wo können wir diese Kosten in der Steuererklärung abziehen?

Für diese Kosten gibt es leider keinen Abzug, den Sie tätigen können. Es handelt sich hier um Lebenshaltungskosten.

Ich war lange Zeit krank. Zuerst habe ich die Krankentaggelder von meinem Arbeitgeber erhalten, danach direkt von der Versicherung. Wie muss ich dies nun bei den Steuern angeben?

Die Krankentaggelder, die Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten haben, sollten auf dem Lohnausweis aufgeführt sein. Den vom Arbeitgeber im Lohnausweis bescheinigten Lohn geben Sie wie gewohnt unter Punkt 1 des Hauptformulars an. Die Krankentaggelder, welche Sie direkt von der Versicherung erhalten haben, müssen Sie unter Punkt 3.4 deklarieren.