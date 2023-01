Haben Sie Fragen zur Steuererklärung?

Kein Jahreswechsel vergeht ohne eine Erinnerung an die Steuererklärung. Erste Bankauszüge sind bereits im Postfach eingetroffen, Lohnausweise folgen und zu guter Letzt die Steuerformulare der zuständigen Wohngemeinde. Der Berg an Papier häuft sich wie die Fragen im Kopf, und viele Personen entscheiden sich dafür, die unbeliebte Aufgabe bis zum letzten Moment zu ignorieren. Das Ausfüllen der Steuererklärung wird hinausgezögert und die Abgabefrist bis zum spätestmöglichen Zeitpunkt verlängert.

Die Pflichtaufgabe erledigt sich aber sowieso nicht von allein. Spätestens im November läuft die Fristerstreckung aus – und die Papiere sind auch dann meist noch blank. Das muss nicht sein. So ordentlich einige Leute die vielen Belege sammeln, so einfach können die zugesandten Formulare auch gleich ausgefüllt werden. Klar, beim Ausfüllen kommen oftmals viele Fragen auf. Und die Wegleitung hilft dann auch nicht wirklich weiter. Die Aktion «Steuertelefon» kommt da sehr gelegen.

Anrufen kostet nichts

Einmal mehr öffnet die Zürcher Oberland Medien AG gemeinsam mit der Firma Gubser Kalt & Partner ihre Telefonleitungen. Während zweier Stunden beantworten Expertinnen und Experten kostenlos Fragen rund um die Steuererklärung. Zögern Sie das Erfüllen der lästigen Pflicht dieses Jahr nicht länger hinaus. Setzen Sie sich hin, nehmen Sie Ihre Papiere zur Hand und klären Sie die grössten Unklarheiten unkompliziert am Steuertelefon.

Die Steuerexpertinnen und -experten der Gubser Kalt & Partner AG sind in unterschiedlichen Fachgebieten ausgebildet und beantworten Ihre Fragen schnell und kompetent. Ob dies nun die Abzüge Ihres Feuerwehrsolds betrifft, Ihre Weiterbildungskosten oder das Deklarieren Ihres Nebenerwerbs – am Steuertelefon erhalten Sie alle Antworten fachgerecht, gratis und vor allem steuerfrei beantwortet. Rufen Sie am Donnerstag, 2. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr an und stellen Sie alle Ihre Fragen rund um die Steuererklärung.

Autorin: Tanja Frei

Steuertelefon 044 933 34 44

Die Expertinnen und Experten der Ustermer Treuhandfirma Gubser Kalt & Partner beantworten am Donnerstag, 2. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr am Telefon die Steuerfragen der Leserschaft. Die Leitungen sind nur während dieser zwei Stunden geöffnet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass leider nicht alle Anrufe angenommen werden können – einen Versuch ist es trotzdem wert. Eine Auswahl der Fragen und Antworten wird am darauffolgenden Mittwoch in der Grossauflage des «Zürcher Oberländers» und «Anzeigers von Uster» publiziert.