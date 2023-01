Das sind die besten Bordeaux-Jahrgänge

Bordeaux-Spitzenjahrgänge des 20. Jahrhunderts

Unter den bedeutendsten Jahrgängen des 20. Jahrhunderts sticht der Jahrgang 1945 besonders stark hervor, gilt er doch allgemein als Jahrhundertjahrgang. Hohe Sommertemperaturen erlaubten es den Trauben, voll auszureifen. Der Chateau Mouton Rothschild 1945 ist eine echte Rarität, wobei dies nicht nur den Wein an sich, sondern auch das Etikett betrifft. Um den Sieg der Alliierten zu feiern, gab Baron Philippe de Rothschild spezielle Etiketts in Auftrag.

1961 wird von vielen Weinkennern als Spitzenjahr bezeichnet. Es werden oft Vergleiche zum legendären Jahrgang 1945 gezogen. Das Zusammenspiel aus einem kalten Frühjahr, einem warmen und trockenen Sommer sowie einem milden Herbst führte zu einer Ernte aus vollreifen Trauben. Zu den Highlights dieses Jahrgangs zählen Chateau Latour, Chateau Petrus, Chateau Haut Brion, Chateau Cheval Blanc, Chateau Mouton Rothschild sowie der legendäre Chateau Palmer. Ganze 100 Punkte vergab Weinkritiker Robert Parker dem Chateau Palmer aus dem Jahr 1961 und erkor ihn somit zum perfekten Wein aus.

1982 war ein weiteres Glücksjahr für die Weingüter rund um Bordeaux. Infolge der ausgezeichneten Wetterverhältnisse wurden aus den geernteten Trauben Weine von intensiver Kraft und Süsse gekeltert. In seinem damals noch relativ neuen Magazin «The Wine Advocate» lobte Weinpapst Robert Parker diesen Bordeaux-Jahrgang in den höchsten Tönen. Allerdings passten die für den Jahrgang charakteristischen Merkmale so ganz und gar nicht zum damals regierenden Geschmack. Dennoch sollte Parker mit seinem Urteil letztendlich Recht behalten.

2000: Der Umbruch

2000 war nicht nur das Jahr, das das neue Jahrtausend einläutete, sondern auch ein Volltreffer für die Bordeaux-Weingüter. Die Weine des Millennium-Jahrgangs sind fruchtig und stabil in der Säure. Zu den bedeutendsten Weinen dieses Jahrgangs gehören unter anderem Chateau Pape Clément, Chateau Clos de Sarpe und Chateau Figeac.

Das neue Millennium

Kenner heben vor allem den Jahrgang 2005 hervor, der oft mit den Jahrgängen 1945 und 1961 verglichen wird. Die Weine dieses Jahrgangs kommen mit einer gehörigen Portion Tannin daher und zeichnen sich allgemein durch ihre Stärke aus. Die Stars sind Chateau Angelus, Chateau Ausone und Chateau Cheval Blanc. 2009 kommt dann der Märchenjahrgang, der ganze 16 100-Punkt-Weine hervorbringt.

2015 ist ein weiterer bedeutender Jahrgang in der Welt der Bordeaux-Weine. Allerdings werden nur drei Weine mit der Höchstpunktzahl bedacht - es handelt sich um Che­val Blanc, Petrus und Haut Bri­on.