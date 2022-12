Mobile Abos und beste Handytarife

Jetzt Handyvertrag vergleichen und auf den besten Tarif umsteigen!

Bei uns vergleichen Sie einfach und schnell den günstigsten Handytarif. Wir haben für Sie die derzeit besten verfügbaren Mobile-Abo-Angebote in der Schweiz herausgesucht. In unserem Abovergleich finden Sie rasch den Vertrag, der am besten zu Ihnen Natel passt. Bei uns sparen Sie Geld, denn wir zeigen Ihnen die attraktivsten Preise und besten laufenden Aktionen für Handy-Abos im Überblick.

Wie wähle ich den besten Handytarif aus?

Ihr Mobile Vertrag muss vor allem Ihren Bedürfnissen entsprechen, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre aktuelle Rechnung einmal genauer ansehen. Wie viele Minuten telefonieren Sie monatlich mit Ihrem Natel? Ist die Anzahl der gratis SMS oder MMS in Ihrem Natel Abo ausreichend? Die meisten Handyverträge bieten unbegrenzte Freiminuten für Anrufe und SMS in der Schweiz.

Der grösste Unterschied in den Handytarifen liegt meistens in der Grösse des angebotenen Datenvolumens. Mobile Provider bieten Datenpakete ab 1 GB bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen an. Entdecken Sie die aktuell günstigsten Angebote für Handy-Abos in unserem Abovergleich. Wir haben für Sie die günstigsten Verträge rausgesucht, damit Sie in Sekundenschnelle den besten Handytarif finden.

Wer sind die wichtigsten Mobilfunkanbieter in der Schweiz?

Sie suchen nach einem Schweizer Provider? Dann sind Sie hier genau richtig! Bei uns vergleichen Sie die besten Handy Abos am Schweizer Telefonmarkt. Die drei grössten Anbieter sind Swisscom, Sunrise und Salt. In den letzten Jahren sind einige online Anbieter hinzugekommen, die Abonnenten mit besonders interessanten mobile Abo Angeboten anlockten. Wer ein Handy mit Vertrag sucht, findet die günstigsten Tarife bei Onlineanbietern. Keine Sorge, die Verbindungsqualität ist nicht beeinträchtigt, da diese neuen Player die Netzwerke von Swisscom, Sunrise oder Salt nutzen.

Welchen Handyvertrag ohne Vertragsbindung soll ich wählen?​

Seit vielen Jahren bieten Schweizer Mobilfunkbetreiber ihren Kunden Verträge ohne Vertragsbindung an. Was andere Vertragsarten angeht, sind Vertragsbindungen von 12 bis maximal 24 Monaten die Regel. Wenn Sie auf einen günstigeren Handytarif umsteigen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Handyvertrag ohne Vertragsbindung zu wählen. Achtung: In den meisten Fällen gilt eine 60-tägige Kündigungsfrist. Wenn Sie einen neuen Vertrag unterschreiben, erkundigen Sie sich vorab über die Vertragsbindung. Bei uns vergleichen Sie im Handumdrehen die attraktivsten mobile Verträge.

Handy-Abos mit unlimitiertem Internet

Warum sollte ich mich für einen Handyvertrag mit unbegrenzten Datenvolumen entscheiden?​

Bei uns finden Sie die besten Unlimited-Internet-Tarife im Vergleich. Für alle, die unbegrenzt am Handy surfen wollen, empfehlen wir den Abschluss eines Vertrags mit unbegrenzetem Datenvolumen und Unlimited-Tarifen. Wenn Sie sich also häufig Videos auf Ihrem Natel ansehen, Musik hören oder die Datenverbindung auf Geschäftsreisen für Ihren PC nutzen, ist ein Mobile Abo mit 4G+ Datenverbindung ideal für Sie geeignet.

Ein Handyvertrag mit begrenztem Datenvolumen führt schnell zu Mehrkosten und eingeschränkter Internetgeschwindigkeit. Zusätzlich verbrauchtes Datenvolumen führt schnell zu einer überzogenen Handyrechnung. In der Schweiz finden Sie Angebote mit unlimitiertem Datenvolumen bereits ab 29 Franken. Warten Sie nicht länger und steigen Sie auf einen Vertrag mit schneller Internetverbindung auf Ihrem Smartphone um.

Tarifvergleich für 4G+ oder 5G: Die besten Schweizer Natel Abos

Schnelles Surfen auf dem Handy ist seit kurzem nun auch in der Schweiz möglich mit dem 5G-Netz Ausbau. Sind Sie an Natel Abos mit mobilem Internet und 5G-Speed interessiert? Finden Sie hier unsere Tipps und erfahren Sie, ob es sich auszahlt von 4G+ auf eine ultraschnelle 5G Internetverbindung umzusteigen. Das 5G-Netz wird erst ausgebaut und ist derzeit noch nicht flächendeckend erhältlich, jedoch ist die Internetgeschwindigkeit von 2Gbit/s ein echter Vorteil, um störungsfrei Videos am Mobile zu schauen.

Derzeit sind Handytarife mit 5G noch teurer als mit 3G oder 4G. Wenn Sie das mobile Internet nur gelegentlich am Handy nutzen, empfehlen wir Ihnen daher, ein 4G+-Abo abzuschliessen. Wenn Sie herausfinden möchten, ob es für Ihre persönliche Nutzung ein günstigeres Handy-Angebot in der Schweiz gibt, schauen Sie sich unseren übersichtlichen Handytarif Vergleich an.

Schweizer Handy-Abo-Anbieter: Unsere Tipps für Abonnenten

Die Handyarife sind in den letzten Jahren stark gesunken und viele neue Anbieter werben mit günstigen Verträgen. Es war noch nie so einfach wie heute, den Mobilfunkanbieter zu wechseln. Bei einem Abowechsel erfolgt der Transfer Ihrer aktuellen Nummer automatisch und kostenlos. Nun stellt sich nur noch die Frage: Welchen Betreiber soll ich wählen? Prüfen Sie zunächst die Qualität des 4G+-Netzausbaus und erkundigen Sie sich, welches Netz die beste Abdeckung in Ihrer Schweiz Region bietet. Die Unterschiede zwischen den Betreibern im 4G+-Netz sind minimal, zumal die Schweiz über eine der besten Netzabdeckungen der Welt verfügt.

Dies ist besonders für Kunden von Bedeutung, die am Land leben. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die günstigsten Handy-Abos in unserem Tarifvergleich. Wenn Sie Ihr Abo online abschliessen, können Sie von zusätzlichen Rabatten wie z.B. kostenlose Aktivierungsgebühren profitieren. Unser Tipp: Schauen Sie sich die Schweizer Handy-Abo-Anbieter mit den besten Kundenbewertungen an.

Welcher Mobilfunk-Anbieter hat die beste Bewertung bei der Kundenzufriedenheit?

Entdecken Sie das Ergebnis des unabhängigen Online-Vergleichsdiensts moneyland.ch aus dem Jahr 2019 über die Zufriedenheit der Schweizer mit den Mobilfunk-Anbietern. Die Hauptkriterien dieser Studie waren die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis von Handy-Abos, die Netzabdeckung und die Qualität des Kundendienstes.

Am Ergebnis kann man sehen, dass Onlineanbieter sehr gut in Punkto Kundenzufriedenheit abschneiden, da sie im Gegensatz zu Telecom Suisse keine Shops in Städten betreiben und daher ihr einziger Kontakt zum Kunden «virtuell» abgewickelt wird.