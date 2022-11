Warum die Vorsorge für alle so wichtig ist

Frauen erhalten im Durchschnitt 37 Prozent weniger Rente als Männer. Weil sie häufiger ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen und mehr Teilzeit arbeiten. Auch der Lohnunterschied trägt oftmals zu grossen Renten­ einbussen bei. In der Schweiz gibt es zudem rund 200’000 alleinerziehende Haushalte; Tendenz steigend. Viele der alleinerziehenden Mütter und Väter arbeiten ebenso in Teil­zeit. Wer weniger arbeitet, verdient weniger Geld und zahlt somit zwangsläufig weniger in die eigene Vorsorge ein.

Jede sechste Familie ist alleiner­ ziehend. Beim täglichen Spagat zwischen Kindererziehung und Job, geht die Vorsorge häufig unter. Die tieferen Teilzeitlöhne wirken sich insbesondere in der Pensionskasse aus. Die vom Einkommen abhängigen Spar­beiträge fallen geringer aus und lassen das Vorsorgeguthaben langsamer wachsen. Bei Erwerbs­aufgabe resultiert dann eine erheblich tiefere Altersrente aus der Pensionskasse.

Judith Alb­recht, Leiterin Finanzberatung bei der Zürcher Kantonalbank, weiss aus vielen Beratungen nur zu genau: «Verglichen mit der Gesamtbevölkerung sind Alleinerziehende mehr als dop­pelt so häufig armutsbetroffen. Und meistens sind es Frauen. Sie sind es, die zum Beispiel wegen Mutterschaft für eine längere Zeit beruflich pausieren oder in einem tieferen Pensum weiter­ arbeiten.»

Umso mehr sollten Frauen, Mütter und Alleinerziehende ihre Altersvorsorge frühzeitig in die Hand nehmen, um im Alter finanziell selbstbestimmt leben zu können.