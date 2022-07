So rüsten Sie Ihr Haus nachhaltig um

«Das Ziel ist es, den Leuten aufzuzeigen, wo sie Kosten einsparen können», sagt Sandro Huber. Er ist Energieberater bei der Glattwerk AG in Dübendorf und spürte zuletzt einen starken Anstieg der Nachfrage nach Energieberatungen. Nicht nur der Krieg in der Ukraine und der damit einhergehende Anstieg der Gas- und Ölpreise waren dafür verantwortlich. Auch das neue Energiegesetz des Kantons Zürich hat zur Folge, dass sich Hauseigentümerinnen und -eigentümer frühzeitig um ihre langfristige Energieversorgung kümmern möchten.

Das neue Gesetz, das ab September in Kraft treten wird, verlangt, dass Heizungen mit fossilen Brennstoffen, die einen hohen CO 2 -Ausstoss haben und damit das Klima belasten, nicht mehr ersetzt werden dürfen. Ausnahmen gibt es nur in gewissen Härtefällen, wenn etwa die Kosten für ein neues klimaneutrales System im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung über die gesamte Lebensdauer um mehr als fünf Prozent höher sind.

Energieberater Sandro Huber rät jedoch nicht zu einem überhasteten Umstieg, sondern zu einer langfristigen Planung der Umrüstung auf erneuerbare Energien, die sowohl nachhaltig als auch finanzierbar ist.

Individuelle Berechnung

Ein positiver Effekt für viele Hausbesitzerinnen und -besitzer: Über die gesamte Lebensdauer gesehen, sind klimaneutrale Systeme wie eine Luft-Wasser- oder eine Erdsonden-Wärmepumpe nicht nur nachhaltiger und umweltfreundlicher, sondern oft auch günstiger als die bisherigen Systeme. Die Anschaffungskosten sind zwar deutlich höher als bei Öl- oder Gasheizungen, diese lassen sich langfristig aber amortisieren, da im Betrieb weniger Kosten anfallen. Hinzu kommen Fördergelder durch den Bund, die Kantone und die Gemeinden, die bei einer Umrüstung auf erneuerbare Energien beantragt werden können.