Mit Zero-Waste-Waschstreifen zu sauberer Wäsche

Mit ihrer innovativen Idee mischen Stämpfli und Vidmar nun seit gut einem Jahr den Waschmittelmarkt auf. Ende 2020 klapperten sie noch persönlich Unverpackt-Läden und Drogerien ab, damit diese die Waschstreifen in ihr Angebot aufnehmen würden. Inzwischen sind sie in über 1400 Verkaufsstellen erhältlich, seit Anfang März auch in sämtlichen Coop-Filialen.

«Es hat uns in die Karten gespielt, dass sich die Leute mehr Gedanken über Nachhaltigkeit machen», sagt Vidmar. Gleichzeitig sei die Affinität für Onlineshopping in den vergangenen zwei Jahren gestiegen. Im eigenen Onlineshop sind die «bluu»-Waschstreifen auch als Abo erhältlich und werden ganz praktisch und in einer recyclebaren Verpackung regelmässig direkt nach Hause geliefert.

Expansion und weitere Produkte

«bluu» arbeitet mit der Non-Profit-Organisation Viva con Agua zusammen, die sich weltweit mit langfristigen Projekten für sauberes Trinkwasser einsetzt. «Wir haben zuletzt Projekte in Südafrika und Mosambik unterstützt», erzählt Marko Vidmar. Für ihn ist das Engagement eine Herzensangelegenheit, weshalb ein Prozent des Umsatzes direkt in Projekte von Viva con Agua fliesst.