Sie wollen endlich wieder tanzen? So geht das jetzt

Optimismus ist in der Clubszene zu spüren. Für viele Betreiber und DJs bedeutet das kommende Wochenende einen Schritt in Richtung Normalität. Das Nachtnetz des ZVV ist wieder aktiviert und dies ohne den Nachtzuschlag. Zudem sind Neueröffnungen angekündigt: An der Langstrasse startet im Untergeschoss des Hiltl-Restaurants am 17. Juli ein neuer Club mit dem Namen Wunderbox.