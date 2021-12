«Ich habe eine innere Hühnerbrille»

Der Salander Maler Charly Bühler beschreibt die Anfänge seiner Malerei als eher chaotisch als strukturiert und organisiert. Er hatte noch keinen eigenen Stil, darum hat er die verschiedensten Dinge gemalt, zum Beispiel einmal einen Torero und dann eine Landschaft. «Ich glaube man probiert zuerst einmal die verschiedenen Materialien aus.», so Bühler. Schliesslich fand er dann vor genau 40 Jahren mit dem Huhn und dem Hahn seine bevorzugten Sujets

Dieses Hühner-Flair sei verbunden mit dem Umzug ins Tösstal nach Saland. Als er und seine Frau 1981 eine Liegenschaft in Saland übernehmen konnten, veranstalteten sie ein «Open House», also eine Art Einweihungsfest. Zur Feier des Tages hätten Freunde ihnen Hühner mitgebracht, erzählt der Maler. «Das war ein grosser Glücksfall für mich.» Erst Monate später merkte er, dass man das Hühnersujet einmal genauer unter die Lupe nehmen müsste. Charly Bühler realisierte schnell, dass sich diese Hühnerwelt sehr gut eignet, um Bilder zu malen, da er grosse Analogien zur Welt des Menschen feststellte. «Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann habe ich so etwas wie eine innere Hühnerbrille. Sie fällt runter und ich sehe bei Bankern mit ihren Geschäftstaschen nur noch Güggeli.» Seine Frau frage ihn dann jeweils, wieso er nun wieder lache. Seine Antwort: «Ich hatte bloss eine Idee für ein weiteres Bild.» Diese schreibt er sich dann in sein Notizbuch, damit er sie nicht vergisst. Notizen zu machen, sei sehr wichtig, sagt Bühler. Auch wenn es nur Strichmännlein sind. «Ideen kommen einem mit der Zeit überall in den Sinn», so der Salander.