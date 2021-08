Loco Escrito am H2U: «Es kribbelt mega!»

Sänger Loco Escrito freut sich auf den Auftritt am H2U Openair. (Video: Dominik Gut/Elias Wirth)

Mit dem Auftritt am H2U Openair in Uster steht Loco Escrito nach längerer Zeit wieder auf einer Bühne im Zürcher Oberland. Der 31-Jährige kann den Auftritt kaum erwarten: «Es kribbelt mega!» Normalerweise sei er nicht allzu nervös vor seinen Auftritten, doch das Konzert am H2U Openair in Uster ist etwas Besonderes. «Alles muss perfekt sein. Ich mache mir mehr Druck als sonst – aber im positiven Sinn.»

Nur wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt, werden auch Familienmitglieder und Freunde dabei sein. «Schon in normalen Zeiten würde ich mich riesig auf dieses Event freuen, weil es im Zürcher Oberland ist, weil ich viele Leute in Uster und Umgebung kenne», sagt der Musiker. Hinzu komme, dass es fast das erste grössere Konzert unmittelbar nach der langen Corona-Pause sei. Das macht den Auftritt gleich doppelt speziell.

Loco Escrito wird am Freitag, 20. August neben Newcomerin Joya Marleen und H2U-Talent Pat Burgener am H2U Openair in Uster auftreten. Tickets sind unter h2u-openair.ch erhältlich.