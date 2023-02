Die Hochzeit im ganz kleinen Rahmen

Damals benötigte man in England die Zustimmung der Eltern, wenn man sich vor dem 21. Geburtstag vermählen wollte. Vielfach ging es auch darum, das eigene Kind möglichst gewinnbringend zu verheiraten. So flohen viele junge Paare, um ihre Liebe an einem anderen Ort offiziell zu machen und ausleben zu können.

Während sich in einigen anderen Ländern Verliebte immer noch nur mit einer gemeinsamen Flucht vor den elterlichen Hochzeitsplänen retten können, sind die Motive für ein Elopement in der Schweiz oft ganz andere.

Den Moment zu zweit geniessen

«Es ist eine gute Alternative zu einer klassischen Hochzeit, die für das Paar meist mit Stress und zusätzlichen Ausgaben verbunden ist», sagt Veronika Bendik. Die Zürcher Hochzeitsfotografin bietet seit etwa drei Jahren unter der Marke Alpine Love Story by Bendik Photography individuelle Elopement-Packages an.

«Bei einem Elopement steht das Paar im Zentrum. Es ist frei von jeglichen Erwartungshaltungen und kann die Hochzeit so feiern, wie es sich das wünscht», erklärt Bendik. Für sie als Fotografin bringt das den Vorteil, die emotionalen und wichtigen Momente ungestört in all ihrer Intensität einfangen zu können.