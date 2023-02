Köstliche Valentinstags-Snacks selber kreieren

Teure Rosen, Gourmet-Menüs, edle Pralinen. So zeigen sich viele verliebte Paare ihre Zuneigung am Valentinstag. Doch es darf auch mal einfacher sein. Unsere kleine Auswahl an herzigen Snacks ist unkompliziert in der Zubereitung, keineswegs weniger romantisch und sogar noch selbstgemacht.