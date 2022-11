Hinter den Kulissen des Zuckerbäckers

Es ist 7 Uhr in der Früh, und bereits beim Betreten der Bäckerei-Konditorei Vuaillat merkt man, dass der Tag hier schon vor Stunden begonnen hat. Seit 6 Uhr geht die Kundschaft ein und aus, und in der Backstube, in der Confiserie und auch in einer kleinen Küche, der sogenannten Traiteurie, wo frische Sandwiches belegt werden, herrscht seit kurz nach Mitternacht Betrieb.

Verlockende süsslich-warme Gerüche von frischem Gebäck liegen in der Luft. Hinter der Verkaufstheke zieren ansprechende Süssigkeiten, knusprige Sandwiches, frisch gebackene Brote und butterig-weiche Gipfeli die Auslage. Das hübsch angerichtete Sortiment weckt den ersten kleinen Hunger und damit die Lebensgeister. Weihnachtsguetsli sind im Laden noch keine zu sehen.

Bevor man jedoch nach den Mailänderli, Spitzbuben und Co. suchen kann, erscheint auch schon Jeannine Wöhrle aus den hinteren Räumlichkeiten im Laden. Die gelernte Confiseurin ist in diesen Tagen für die Guetsli-Produktion in der Bäckerei zuständig. Sie wirkt hellwach und energiegeladen. Ihre mit etwas Mehl bestäubte Schürze lässt erahnen, dass sie schon länger auf den Beinen sein muss.