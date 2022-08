Top 3 Eistee-Ideen für heisse Tage

Für das Grundrezept vier Schwarzteebeutel mit einem Liter kochendem Wasser übergiessen. Etwa 3 Minuten ziehen lassen. Den Tee in eine hitzebeständige Kanne abgiessen. Statt Zucker können sie nun Zuckeralternativen verwenden, um den Tee ein wenig zu süssen. Zum Beispiel eignen sich Agavendicksaft oder Honig dazu gut. Die Kanne dann mindestens zwei Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. Dann eine Zitrone auspressen, den Saft zum Tee giessen. Eine weitere Zitrone in Scheiben schneiden und diese ebenfalls zusammen mit einigen Eiswürfeln in die Kanne geben. In Gläser abfüllen und servieren.

Der Fruchtige