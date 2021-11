Illnauer Metzger produziert die besten Cervelats und Bratwürste

Am vergangenen Samstag, 30.Oktober, konnte Enrico Buffoni in Bulle (VD) an der «Goûts & Terroirs» den begehrten Pokal «Kategoriensieger Brühwürste und rohe Würste» für sich entgegennehmen. Dieser begehrte Titel, unter Metzgerkollegen auch ehrenvoll als «Schweizermeister der Würste» genannt, ging nach Illnau, an die Metzgerei Buffoni AG.

Während zwei Tagen wurden am Qualitätswettbewerb des Schweizer Fleisch-Fachverbandes SFF über 900 Fleischerzeugnisse jeweils von zwei Jury-Teams durch Experten der Branche unabhängig bewertet: nach Aussehen, Schnittbild, Geruch, Geschmack und Verarbeitung. Noch nie wurden so viele Spezialitäten eingereicht wie in diesem Jahr, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Krönung von 20 Jahren Arbeit

Am Ende dieses Prozesses waren Buffonis Würste in der Königsdisziplin «Brühwürste» mit der höchsten Punktzahl auf Platz 1. Gewonnen hat die Illnauer Metzgerei Buffoni gesamthaft 9 Gold- und 3 Silbermedaillen für zwölf eingereichte Spezialitätenwürste.

Obwohl Buffoni nicht zum ersten Mal Spitzenpreise abräumt, stelle der diesjährige Pokal in der Kategorie «Brühwürste» die Krönung von mehr als 20 Jahren Arbeit und Erfahrung im Team der Metzgerei Buffoni dar, wie der Betrieb mitteilt.

