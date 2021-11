Klinik-Köche aus Dürnten sorgen für Furore

Steinpilz-Duxelles, verfeinert mit Umami-Pulver, treffen auf Ciabatta-Chips, Himbeerblätterperlen und sonstige Zutaten, die ein Laie zuerst in seinen Wortschatz integrieren muss.



So ergeht es einem zumindest beim Amuse Bouche, das die Diätköchin Nicole Schuler und der Küchenchef Ronald Meissner aus Dürnten am vergangenen Sonntag in Luzern zubereitet haben. Dort fand zum dritten Mal der Gramona Amuse Contest mit zehn Finalistinnen und Finalisten statt.