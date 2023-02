Stationäre Hilfe bei psychischen Krisen

Wenn sich Menschen in einer seelischen Notlage befinden, mit einer Situation psychisch überfordert sind und ihnen die aktuell zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen, spricht man von einer psychischen Krise.

Oft genügt in einer solchen Situation eine ambulante Behandlung nicht; ein kurzer stationärer Aufenthalt wird nötig. Eine Möglichkeit, die bietet ab sofort die Clienia Privatklinik Schlössli in Oetwil am See in Form eines neuen Kriseninterventionszentrum (KIZ) anbietet.