«Patienten messen die Zeit der ärztlichen Untersuchung»

Die Praxis am Bahnhof in Rüti ist keine gewöhnliche Arztpraxis. Das Ärztehaus beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet medizinische Angebote in den verschiedensten Fachgebieten. Dementsprechend aufwändig gestaltet sich auch die Organisation des täglichen Praxisbetriebs.

Dass alle Abläufe reibungslos funktionieren, Vorschriften eingehalten werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch die Patientinnen und Patienten bei Problemen und Anliegen eine Anlaufstelle haben, dafür sorgt Tamara Hidber. Sie ist in der Praxis am Bahnhof für die Praxiskoordination zuständig. In der elften Folge von «Direkt aus der Praxis» bietet sie einen Einblick in ihre tägliche Arbeit.