«Die Patienten sollen selbst zu Diabetes-Experten werden»

In der Schweiz sind schätzungsweise über eine halbe Million Menschen von der Krankheit Diabetes betroffen und die Zahl der Diabetikerinnen und Diabetiker steigt weltweit kontinuierlich an. Bekommt man die Diagnose Zuckerkrankheit gestellt, kann das bei Betroffenen oft eine grosse Unsicherheit auslösen.

Damit das Leben mit der Krankheit gelingt und die Prognose positiv beeinflusst werden kann, bietet die Praxis am Bahnhof eine spezielle Diabetesberatung an. Warum diese Beratung für Betroffene so wichtig sind und was darin alles besprochen wird, erklärt Rebecca Piscitelli. Sie führt die Diabetesberatungen durch.