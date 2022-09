Wann sollte Frau zur Krebsvorsorge gehen?

So häufig kommen die Krebsformen im Unterleib vor



Von den Krebsarten im Unterleib der Frau gehört Gebärmutterhalskrebs zu den seltensten. 250 Frauen erkranken gemäss Zahlen der Krebsliga jährlich im Schnitt daran. Das ist nur ein Prozent aller Krebsfälle bei Frauen in der Schweiz. Etwas häufiger kommen die anderen beiden Krebsformen vor. Jährlich werden 650 Eierstockkrebs- (3 Prozent) und 905 Gebärmutterschleimhautkrebsfälle (5 Prozent) verzeichnet. Rund ein Drittel der jährlich 20'000 neu an Krebs erkrankten Frauen leiden an Brustkrebs.



Bemerkenswert ist die vergleichsweise tiefe Überlebenschance bei einer Eierstockkrebsdiagnose. Nur 44 Prozent aller betroffenen Frauen leben nach der Diagnose noch länger als fünf Jahre. Dies liegt hauptsächlich daran, dass es keine Früherkennungsmethode für Eierstockkrebs gibt.



Deutlich besser sehen die statistischen Prognosen bei den anderen beiden Krebsformen im Unterleib aus. Bei Gebärmutterhalskrebs liegt das 5-Jahres-Überleben bei 68 Prozent, bei Gebärmutterschleimhautkrebs sogar bei 80 Prozent. Zum Vergleich: 88 Prozent der an Brustkrebs erkrankten Frauen leben nach der Diagnose noch länger als fünf Jahre, was zu einem grossen Teil auch der systematischen Vorsorge und der Früherkennung zu verdanken ist.