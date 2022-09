Jetzt hat auch Wetzikon seine eigene Sportbox

Die SportBox biete eine vielseitige Auswahl an Trainingsequipment. Neben Gymnastikmätteli und Medizinbällen gibt es Springseile, Kettlebells und verschiedene kurze und lange elastische Bänder.

Trainingsanleitungen und -inspiration finden Sportlerinnen und Sportler direkt in der SportBox-App. Videos von Übungen mit dem Equipment und ganze Workout-Vorschläge sind in der App integriert.

Einfacher Einstieg ins Outdoor-Training

Die «SportBox» sei nicht nur für Fitnessprofis eine Bereicherung, sondern biete auch Anfängerinnen und Anfängern einen einfachen, kostenlosen Einstieg ins Outdoor-Fitnesstraining. «Wir freuen uns, dass wir den Sport-Begeisterten in Wetzikon neben der Street-Workout-Anlage weiteres Trainingsmaterial kostenlos anbieten können», sagt Christine Walter Walder, Stadträtin Sicherheit + Sport.

«Damit ermöglichen wir Anfängerinnen und Anfänger sowie Profis ein niederschwelliges Sportangebot fürs Training über Mittag, am Feierabend oder in der Freizeit.»

An der «SportBox» in Wetzikon hat sich, wie auch in den anderen Oberländer Gmeinden, das Sportamt des Kantons Zürich kostenmässig beteiligt. (erh)

Eröffnungsworkshop

Stadtpräsident Pascal Bassu, Stadträtin Christine Walter Walder und Regierungsrat Mario Fehr eröffnen am 15. September 2022 um 17.30 Uhr die neue SportBox beim Street Workout Park auf der Sportanlagen Meierwiesen in Wetzikon. Die Bevölkerung ist zum kostenlosen Workshop eingeladen.

Die Sportbox kann zwischen 6.00 bis 21.00 Uhr für 60 Minuten gebucht werden. Nutzerinnen und Nutzer können bei der Buchung in der App zudem entscheiden, ob sie die SportBox exklusiv nutzen möchten. (erh)