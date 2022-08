Sexualfunktionsstörungen: Weit verbreitet, aber wenig thematisiert

Oft treten Sexualfunktionsstörungen in Verbindung mit medizinischen und urologischen Leiden auf. Sie können aber auch im Rahmen sexueller Gewohnheiten vorkommen. Eine sehr häufig auftretende Störung bei jungen Männern ist zum Beispiel der vorzeitige Samenerguss. «Dabei handelt es sich um eine schlecht zu kontrollierende Erregungssteigerung. Der Mann hat seine starke Erregung nicht mehr unter Kontrolle, so dass er viel zu früh zum Orgasmus kommt. Das führt in einer Partnerschaft oft zu Frust», erklärt Luginbühl.

Die Dunkelziffer, der von vorzeitigem Samenerguss betroffenen Männer, wird auf etwa 20 bis 30 Prozent geschätzt. Die Ursache für einen vorzeitigen Samenerguss ist meist mit einer hohen Beckenbodenspannung und einer erhöhten, auf das Genitale fokussierten Aufmerksamkeit verbunden. Im Rahmen eines evaluierenden Interviews versucht der Experte herauszufinden, was der Mann auf Körperebene exakt tut, um seine sexuelle Erregung zu steigern.

«Anhand dessen kann ich ihm aufzeigen, welchen Einfluss Körperfunktionen wie Muskelspannung, Bewegung oder Atmung in der genitalen Erregungssteigerung haben. Er kann mithilfe von Körperübungen lernen, mit der Muskelspannung zu spielen, sie wahrzunehmen und in Lernschritten seine Gewohnheiten zu verändern und so die Kontrolle über seine Erregungssteigerung zurückzugewinnen.»