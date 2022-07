Rückruf geräucherter Fischprodukte - Auch Oberländer Läden betroffen

Wie der Kundelfingerhof in Schlatt TG am Donnerstag mitteilte, haben Kantonschemiker am späten Mittwochnachmittag Listerien in Räucherforellen und geräucherten Lachsforellen gefunden. Es ist noch unklar, woher die Listerien stammen. Aktuell laufen unter Beizug des kantonales Lebensmittelinspektorates die Abklärungen, wie es zur Verunreinigung gekommen ist.

Die genannten Produkte des Kundeldingerhofs werden auch von Coop, Migros und Volg im Oberland verkauft. Die Auslieferung der Produkte wurde gestoppt und die Händler wurden informiert.

Aus Sicherheitsgründen sollen KundInnen bereits gekaufte Produkte nicht konsumieren und diese an die entsprechenden Verkaufsstellen zurückbringen.

Folgende Produkte vom Kundeldingerhof sollten Sie NICHT konsumieren und zur Verkaufsstelle zurückbringen:



Räucherforelle:

Artikelnummer Bell: 100169 - Verkauft bei: Coop Ostschweiz, Coop Zürich

Artikelnummer: 554185 - Verkauft bei: Volg Konsumwaren AG

Artikelnummer: 2513.171.110.00 - Verkauft bei: Migros Genossenschaft Ostschweiz

Artikelnummer: 2513.171.110.00/2513.171.120.00 - Verkauft bei: Migros Genossenschaft Ostschweiz

Artikelnummer: 2513.171.130.00 - Verkauft bei: Migros Genossenschaft Zürich

Artikelnummer: 301379 - Verkauft bei: Metzgereien, Hofläden und Detailhandel

Lachsforelle:

Artikelnummer: 2513.112.500.00 - Verkauft bei: Migros Genossenschaft Ostschweiz

Artikelnummer: 303489 - Verkauft bei: Metzgereien, Frischeparadies, Hofläden und Detailhandel

Graved Lachsforelle:

Artikelnummer Bell: 100170 - Produzent: Kundelfingerhof AG, 8252 Schlatt TG

Rauchlachs:

Artikelnummer Bell: 100170 - Produzent: Kundelfingerhof AG, 8252 Schlatt TG

Artikelnummer: 407489 - Verkauft bei: Metzgereien, Frischeparadies, Hofläden und Detailhandel

Räucherlachsforelle:

Artikelnummer: 302379 - Verkauft bei: Metzgereien, Frischeparadies, Hofläden und Detailhandel



Der Kundeldingerhof in Schlatt besteht seit 1915, ist eine der ältesten Fischzuchten der Schweiz und ist gleichzeitig ein Naturpark mit Restaurant, Räucherei und einem Hofladen.

Listerien sind Bakterien, welche unter Umständen grippeähnliche Symptome hervorrufen können. (mue)