«Nicht jeder Notfall ist ein Notfall»

Den Patientinnen und Patienten wird unmittelbar nach der Triage ein Patientenarmband angelegt, damit es gerade in hektischen Momenten nicht zu Verwechslungen kommt. Weniger und nicht dringende Fälle der Stufe vier oder fünf müssen sich je nach Auslastung zunächst im Wartezimmer gedulden, bis das Notfallteam Kapazitäten für ihre Behandlung hat.

Wartezeit ist Behandlungszeit

Liegen die Patientinnen und Patienten schliesslich in einer Koje auf der Notfallstation, kann es trotzdem erneut zu Wartezeiten kommen. «Es ist wichtig zu wissen, dass Behandlung und Diagnostik aufeinander aufbauen. Unsere Laboruntersuchungen sind im Spital um einiges umfassender als beispielsweise in kleinen Praxen und dauern deshalb länger», erläutert Kube. Auch können die Ergebnisse weitere Untersuchungen nach sich ziehen, was für die Patientinnen und Patienten oft mit einer zusätzlichen Wartezeit verbunden ist.

«Während dieser Zeit schauen wir, dass wir die Personen auf dem Notfall stets gut darüber informieren, was gerade gemacht wird und welche Tests noch anstehen», sagt Grimm. «Dazu gehört auch, dass wir ihnen erklären, dass sie bis zum Abschluss der Tests nichts essen und trinken dürfen. «Sobald die Diagnose klar ist, bieten wir ihnen selbstverständlich etwas an.»

Für Cornelia Grimm und Frank Kube ist es besonders wichtig, dass sich die Patientinnen und Patienten während des ganzen Aufenthalts gut aufgehoben und verstanden fühlen. «Und egal, in welche Triage-Stufe sie bei uns eingeordnet werden: Wir nehmen jede Person ernst und lassen ihr die medizinische Betreuung zukommen, die sie in diesem Moment benötigt.»

