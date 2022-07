«Die Zecke langsam, hautnah und kontrolliert entfernen»

Nach einem Waldspaziergang oder einem Gang durch hohes Gras ist es deshalb sehr wichtig, sich gleich nach ungebetenen Gästen abzusuchen, damit sie möglichst rasch entfernt werden können. «Zecken sind sehr clevere Tiere. Sie halten sich meist dort auf, wo man sie schlecht findet. Beispielsweise hinter den Ohren, in den Leisten, den Achselhöhlen oder den Kniekehlen.»

Um eine Zecke richtig zu entfernen, benützt man am besten eine normale Pinzette oder speziell dafür angefertigte Zeckenpinzetten. «Die Zecke sollte dabei am Saugapparat, also ganz vorne am kleinen, hautnahen Teil gepackt und ohne drehen langsam herausgezogen werden», erklärt Durisch. Vermieden werden sollten Hausmittel wie Öle oder Nagellackentferner. Diese können bei Zecken Atemnot auslösen, sodass mögliche Krankheitserreger ebenfalls schneller ins Blut gelangen. «Der Grundsatz bei der Zeckenentfernung ist: langsam, hautnah und kontrolliert.»

Einstichstelle beobachten

Ist die Zecke entfernt, sollte man die Einstichstelle in den nächsten Tagen gut beobachten. «Beim Frühstadium der Borreliose zeigt sich typischerweise nach 3 bis maximal 30 Tagen die sogenannte Wanderröte. Das ist ein roter Fleck, der sich um die Einstichstelle ausbreitet und in der Mitte immer mehr verblasst.» Zusätzlich können Grippesymptome und Gelenkschmerzen auftreten. In diesem Moment ist der Punkt gekommen, sich bei einer Ärztin oder einem Arzt vorzustellen.

Während die Borreliose mit einer Antibiotikatherapie je nach Krankheitsstadium innert zwei bis vier Wochen behandelt und geheilt werden kann, gibt es für die FSME keine gezielte Therapie. Die Krankheit verläuft meist in zwei Phasen ab, wobei nach einer ersten grippalen Phase in einem zweiten Stadium eine Entzündung des Hirns und der Hirnhaut stattfindet. «Bei der FSME können nur die Symptome behandelt werden und häufig ist danach eine Rehabilitation notwendig, um alle Fähigkeiten wiedergewinnen zu können», sagt Durisch.

Wertvolle FSME-Impfung

Gerade weil die Frühsommer-Meningoenzephalitis nicht therapierbar ist, ist die Impfung dagegen umso wichtiger, betont die Infektiologin. «Mit der FSME-Impfung ist ein hochwirksamer Schutz vorhanden, der für Menschen in unseren Breitengraden enorm wertvoll ist.» Noch ungeimpften Personen rät Durisch, sich beim Hausarzt, der Hausärztin oder in einer Apotheke diesbezüglich beraten zu lassen.

Daneben kann man auch Vorkehrungen treffen, damit es gar nicht erst zu einem Zeckenstich kommt. «Entgegen landläufiger Meinung springen Zecken nicht von Bäumen oder von Ort zu Ort, sondern sie werden von langen Gräsern oder Büschen abgestreift.» Entsprechend kann man sich schützen, indem man lange Hosen anzieht und die Socken über die Hosenbeine stülpt, damit die kleinen Schmarotzer gar nicht erst ihren Platz zum Blutsaugen erreichen.