«Der grösste Fehler ist, den Beipackzettel zu lesen»

Eine Tablette gegen die Gelenkschmerzen, eine gegen den hohen Blutdruck und eine am Abend, um besser einschlafen zu können: Gerade im Alter steigt bei vielen Menschen auch die Anzahl Medikamente, die sie regelmässig zu sich nehmen.

Dass Arzneimittel aber nicht immer nur Linderung bringen, sondern sich sogar gegenseitig negativ beeinflussen können, das weiss Dr. med. Ali Sigaroudi, der als praktische Arzt und Facharzt für klinische Pharmakologie und Toxikologie an der Praxis am Bahnhof in Rüti arbeitet.

Eine neue Folge des Podcasts «Direkt aus der Praxis» erscheint immer am ersten Freitag des Monats.