Deshalb fährt das Wetziker Pop-Up-Impfzentrum die Kapazität herunter

«Wir sind in den nächsten Wochen wenig ausgelastet, deshalb passen wir ab kommender Woche auch unsere Öffnungszeiten an», sagt Joël Meier. Der 48-Jährige ist Projektleiter mehrerer Impfzentren im Kanton Zürich, darunter auch des am 4. Januar eröffneten Pop-Up-Impfzentrums in Wetzikon.