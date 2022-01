Brustkrebs: Vor- und Nachsorge sind essenziell

Mit jährlich 6200 Betroffenen ist Brustkrebs die Krebserkrankung, die bei Frauen in der Schweiz am häufigsten vorkommt. Das Risiko einer Diagnose liegt bei 12 Prozent und steigt mit zunehmendem Alter an. Ab dem 40. und insbesondere ab dem 50. Lebensjahr sind Frauen be­sonders gefährdet. «Jüngere Frauen sind nur selten betroffen. Bei einer Erkrankung vor dem 45. Lebensjahr liegt häufig ein erblicher Brustkrebs vor», erklärt Denise Beck, Leitende Ärztin der Frauenklinik und Leite­rin des Brustzentrums am GZO Spital Wetzikon.

Warnsignale des Körpers

«Brustkrebs entsteht, indem Krebszellen in den Brustdrüsen unkontrolliert wachsen», so die Gynäkologin. Neben der gene­ tischen Veranlagung und dem Alter gibt es noch andere Faktoren, die die Entstehung von Brustkrebs be­ günstigen. Einige davon sind nicht direkt beeinflussbar, wie etwa eine späte erste Schwangerschaft, eine frühe erste Menstruationsblutung oder spät einsetzende Wechsel­jahre. Andere Faktoren können hingegen durch einen gesunden Le­bensstil positiv beeinflusst werden.