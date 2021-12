Entsteht nun ein weiteres Impfzentrum im Oberland?

Der Kanton informiert heute über den dritten Piks – der neu jeder Person, deren Zweitimpfung oder Genesung länger als vier Monate zurück liegt, empfohlen wird.



Es stellt sich die Frage, wie sich das Oberland auf einen möglichen Booster-Ansturm der Bevölkerung vorbereitet. Wie der Gossauer Gemeindepräsident Jörg Kündig (FDP) letzten Monat gegenüber Züriost offenbarte, gäbe es Im Industriegebiet Hinwil die Möglichkeit eines weiteren Impfzentrums in der Region.



«Schon frühzeitig, noch vor der Schliessung des Impfzentrums in der Eishalle Wetzikon, haben wir uns vom Lenkungsausschuss und der operativen Leitung des Zentrums nach alternativen, kleineren Standorten umgesehen», so Kündig.

Standort vorreserviert

Im Industriegebiet Hinwil habe man einen entsprechenden Standort rekognosziert, vorreserviert und sowohl die kantonale Gesundheitsdirektion wie auch die Projektleitung für die Auffrischungsimpfung darüber informiert.



Kündig machte im November deutlich, dass ein Schnellaufbau in Hinwil durchaus realistisch wäre. «Mit anderen Worten: Wenn die Planung der Gesundheitsdirektion einen entsprechenden Bedarf ausweist sind wir bereit und in der Lage, innert gut zwei Wochen erneut ein Impfzentrum nahe bei der Zürcher Oberländer Bevölkerung einzurichten.»



Kommt also nun das Impfzentrum Hinwil? Verfolgen Sie den Live-Stream ab 16:00 Uhr.