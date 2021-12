Lasertherapie bei Wechseljahresbeschwerden im Intimbereich

Für viele Frauen gehen die Wechseljahre nicht ohne Beschwerden einher. Auch Veränderungen im Intimbereich, etwa die Scheidentrockenheit, können einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen haben. Mit der Lasertherapie steht nebst den herkömmlichen Lokaltherapien eine neue Behandlungsform zur Verfügung. Wie diese funktioniert und was die Vorteile davon sind, erklärt Prof. Dr. med. Harald Meden, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe bei der Praxis am Bahnhof in Rüti.

Eine neue Folge des Podcasts «Direkt aus der Praxis» erscheint immer am ersten Freitag des Monats.