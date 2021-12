Intensivstationen Uster und Wetzikon voll belegt

Die Situation in den Zürcher Spitälern verschärft sich erneut, wie schon im vergangenen Corona-Winter. Entsprechend besorgt zeigt sich der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK). Von 190 zertifizierten Plätzen auf den Intensivpflegestationen (IPS) der Zürcher Spitäler (gerechnet ohne die Plätze des Kinderspitals) waren am Mittwoch 8 Plätze frei, wie VZK-Sprecher Ronald Alder sagt. «Das System kommt wieder an den Anschlag, wir sind eigentlich voll.»