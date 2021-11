In Bülach gibt es eine Entschädigung, das GZO Wetzikon wartet ab

Das Spital betreten, in der Garderobe den Spint öffnen, sich umziehen: Zählt das schon zur Arbeitszeit und muss bezahlt werden? Diese Frage treibt viele Spitäler um und wird derzeit im Kanton und der Region unterschiedlich gehandhabt. Jetzt konnte ein Umkleidestreit am Spital Bülach beigelegt werden, wie das Spital sowie der Verband des öffentlichen Dienstes (VPOD) am Dienstag in einer Mitteilung berichteten.