«Durch die Beckenbodentherapie wird das Gefühl schon viel besser»

Inkontinenz ist für die betroffenen Frauen nicht nur eine Beeinträchtigung, sondern häufig auch mit Schamgefühlen verbunden. Oft tritt sie in Zusammenhang mit einer Beckenbodensenkung auf, also dann, wenn Bauchorgane sich in die Vagina hinein senken. Ausgelöst durch den ungewollten Urinverlust entsteht dann ein unangenehmer Geruch, wodurch sich die Betroffenen zunehmend sozial isolieren.

Das muss nicht sein. Denn sowohl eine Beckenbodensenkung wie auch eine Inkontinenz können erfolgreich behandelt und die Symptome eingedämmt werden, wie Dr. med. Alexandra Kochanowski, leitende Ärztin der Frauenklinik am GZO Spital Wetzikon, weiss. Trotz dieser guten Therapiekonzepte warten viele betroffenen Frauen aber (zu) lange, bis sie schliesslich Rat holen.

Viele Frauen betroffen

Fakt ist, dass sehr viele Frauen irgendwann von einer Beckenbodensenkung betroffen sind. Zu den Risikofaktoren gehören Übergewicht, chronische Lungenerkrankungen sowie schwere körperliche Arbeit. Vor allem aber eine Schwangerschaft begünstigt eine Beckenbodensenkung. In der Sprechstunde von Dr. Alexandra Kochanowski lassen sich Patientinnen jeden Alters beraten.