Lächeln, innehalten und Zeit schenken

Denise Baumann arbeitet in ihrem Traumberuf. Schon in der Sekundarschule habe sie immer in die Pflege gewollt. Inzwischen ist die Mönchaltorferin als Leiterin Pflege und Betreuung im «Pflege im Zentrum» von Prix Santé in Uster tätig. «Es ist eine sinnstiftende Arbeit», sagt sie. Sie erlebe dabei viel Dankbarkeit und schöne Momente.