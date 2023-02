So wird das Catering an der Hochzeit zum Erlebnis

Gerade diese Faktoren machen für Elvira Holcomb die Faszination aus. «Man muss an Hochzeiten noch mehr auf die Details eingehen und vor allem auf die Zeremonie Rücksicht nehmen», erklärt sie. Ein strikter Zeitplan ist oft das Letzte, womit sich die Hochzeitsgesellschaft herumschlagen möchte. Für das Catering-Team ist er aber entscheidend. Dauert nur schon der Fototermin etwas länger als geplant, kann das für Gerichte, die à la minute zubereitet werden, eine einschneidende Verzögerung sein.

Frühzeitige Planung

Holcomb bindet deshalb von Beginn an die Trauzeugen oder die Wedding-Planer eng in die Planung mit ein. Sie sind am Hochzeitstag die Kontaktpersonen der Caterer und melden im Idealfall rechtzeitig, wenn es zu Verschiebungen kommt. Dadurch lassen sich unliebsame Überraschungen vermeiden. Denn in der Regel wird das Essen zwar vorproduziert, der Feinschliff findet aber vor Ort statt.

Die Planung des Hochzeitscaterings sollte man frühzeitig anpacken. «Es macht Sinn, sich mindestens ein Jahr im Voraus den Termin zu sichern», meint Elvira Holcomb. So bleibt genügend Zeit für Absprachen. Denn neben dem Zeitplan und der Wahl der Location gilt es noch einiges zu klären: Welche Infrastruktur und welches Mobiliar sind vorhanden? Gibt es Stromanschlüsse? Welche Getränke sollen angeboten werden? Welche Menüwünsche gibt es? Und wie soll das Essen serviert werden?

Buger vom Buffet: Die Catering-Dienstleister gehen auf die individuellen Wünsche der Paare ein. (Foto: PD/Rahel Durrer)

Ein Buffet sorge tendenziell für etwas mehr Unruhe, sagt Elvira Holcomb. Sie empfiehlt deshalb besonders bei einem durchgetakteten Rahmenprogramm ein serviertes Menü. Dabei könne man auch besser auf die individuellen Wünsche und Unverträglichkeiten der Gäste eingehen. Oft würden sich die Paare für eine besonders attraktive Variante entscheiden: das Show-Cooking. «Die Hochzeit soll ein einzigartiges Erlebnis sein», findet Holcomb. «Wir haben grosse Pfannen, mit denen wir Gerichte für bis zu 100 Personen direkt vor den Augen der Gäste zubereiten können.» Eine Paella, ein asiatisches Wok-Gericht oder vielleicht sogar klassische Älplermagronen? Den individuellen Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt.