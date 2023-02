Neue «Sing meinen Song»-Staffel beginnt im März

Am Mittwoch, dem 8. März, beginnt die vierte Staffel der Musiksendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert», die letzte mit Gastgeber Seven. Sänger Baschi steht als erster im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Am Montag haben die Sendungsverantwortlichen in einer Medienmitteilung die gesamte Reihenfolge der Künstlerinnen und Künstler bekanntgegeben. In je einer Sendung werden diese von Gastgeber Seven über Privates und Berufliches ausgefragt. Ausserdem interpretieren die anderen Anwesenden je einen Song des jeweiligen Stars des Abends.