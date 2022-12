Frische Luft und Bewegung für die ganze Familie

Mit Kindern dreht man am besten nachmittags seine Pirouetten und lässt den Blick in die Berge oder über die Schloss-Kulisse schweifen. Wem noch etwas Sicherheit auf dem Eis fehlt, hält sich an der Hand seiner Begleiterin oder seines Liebsten fest oder kurvt mithilfe eines Eistieres umher. Tagsüber hält die Schloss-Bar kleine Snacks bereit, abends gibts Fondue und Raclette. Beim Eindunkeln lodern die Flammen der Feuerschalen und tauchen das Schloss in warmes Licht. Dienstags ist das Eisfeld bis halb zehn öffentlich. Mittwochs und samstags kann man abends Eisstock werfen. Dafür reserviert man sich vorab sein Zeitfenster.

Mo bis Fr 13.30–17.30 Uhr, Sa 10.30–19.30, So 10.30–17.30 Uhr. Schloss Grüningen, Kirchgass 5, 8627 Grüningen. schloss-eisbahn.ch

Schlitteln auf dem Hörnli