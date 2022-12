Serbische Pop-Divas, heulende Autos und goldene Rettungsdecken

Ist es Faulheit oder Arroganz? Wer in der Stadt Zürich wohnt und feiern will, der geht nicht weit. Wenn weg, dann nach Basel oder Bern. In die Agglo? Eher weniger. Dabei finden dort in Grossraumclubs in Industriebauten und Einkaufscentern jedes Wochenende Partys statt – und es gibt viel zu entdecken.