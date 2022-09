Wald hat neuen Juwelier zum Mitmachen

Verbindung zu Asien

Mario Benedetti hat insgesamt sechs Jahre lang im asiatischen Raum gelebt und kam so in den Kontakt mit Schmuck und Edelsteinen. «All die Edelsteine mit denen wir handeln, beziehen wir direkt von einer Edelsteinschleiferei in Indien, zu der ich seit langer Zeit engen Kontakt pflege.»

«All die Edelsteine mit denen wir handeln, beziehen wir direkt von einer Edelsteinschleiferei in Indien, zu der ich seit langer Zeit engen Kontakt pflege.»

Mario Benedetti, Juwelier aus Wald

Damit verfügen die beiden über eine breite Auswahl von funkelnden Schätzen aus der ganzen Welt, da mittlerweile fast alle Edelsteine in Indien geschliffen werden.

Selbst sind sie keine ausgebildeten Goldschmiede, wobei sie sich aber ständig weiterbilden und fleissig im Handwerk probieren. Zudem designen sie ihre Schmuckstücke selbst und sind dabei, ihren eigenen Stil weiter zu entwickeln.