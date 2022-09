600 Pfadis zelteten am Wochenende in Mönchaltorf

Am Wochenende strömten aus dem ganzen Oberland die Pfadis der verschiedenen Abteilungen nach Mönchaltorf. Die rund 60 Leiterinnen und Leiter eröffneten die «Landgemeinde» bereits am Freitag. Am Samstag richteten sich die Grösseren, die 11- bis 14-Jährigen, auf dem Gelände beim Hof im Heiwinkel 2 ein, am Sonntag folgten die Kleinen und Kleinsten. Letztlich verbrachten über 500 Pfadis sowie 100 Helferinnen und Helfer gemeinsame Zeit im Pfadi-Outfit.