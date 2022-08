Nach zwei Corona-Sommern wird am Zürcher Seebecken wieder getanzt

Die Freude über die grösste Techno-Party der Welt scheint nach den coronabedingten Absagen in den Sommern 2020 und 2021 an diesem Samstag besonders gross zu sein: Bereits am Vormittag hatte sich Zürich bunt gezeigt.

Denn aus dem Ausland trafen am Vormittag zahlreiche Party-Busse ein, und an den Zürcher Bahnhöfen kamen viele Extrazüge und noch mehr reguläre Züge an, aus denen in einem konstanten Strom gut gelauntes und fröhliches Partyvolk ausstieg.

Spass haben und feiern

Wie bei früheren Ausgaben ist das Publikum an der Street Parade wieder bunt gemischt; zu den wummernden Beats bewegen sich Jugendliche, Familien mit Kindern und auch viele graumelierte Personen durch die grosse Masse.

Einige von ihnen haben sich kostümiert, etwa als Superheld, Einhorn, Schmetterling oder Schlumpf. Andere präsentieren glitzerbestückte Kleidungsstücke – oder einfach nur wenige.