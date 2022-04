Blues im Blut und Wurzeln in Dübendorf

Zu dünn, andere Hautfarbe, extrem ehrgeizig im Sport. Wer ein bisschen anders ist, wird von Mitschülern gehänselt. Naomi war sogar total anders. In die Enge getrieben, schlug sie zurück, wenn Gleichaltrige sie hänselten. Das kam nicht gut an. Wurde ihr Vater ins Lehrerzimmer gerufen, so wehte der Wind aus dieser Richtung.