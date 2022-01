Mit 80 rennt sie immer noch über 40 Orientierungsläufe im Jahr

Erica Huggler sitzt am Esstisch und erzählt. Irgendwie ist es logisch, dass sie dabei ein Shirt trägt, welches sie nach der Teilnahme an einem Orientierungslauf erhalten hat. Ihre Anekdoten handeln schliesslich von diesem Sport, dem OL, den sie in ihrem Zuhause in Oetwil förmlich zelebriert.