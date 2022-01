Wordle erobert Netz und Social Media

Wordle erinnert im ersten Moment etwas an Sudoko – und in der Tat, bei diesem Spiel benötigt man seine grauen Zellen. Aber, und das ist die positive Nachricht für alle Mathe-Hasser, hier geht es um sprachliche Kompetenz. Und um ganz genau zu sein: um englischsprachige Kompetenz.



Die zweite gute Nachricht: Das Teil ist kostenlos und kann einmal am Tag durchgespielt werden.



Das Vorgehen ist dabei simpel. Gesucht wird ein englisches Wort mit fünf Buchstaben. Nach jedem eingegebenen Versuch erscheinen die Buchstaben mit drei verschiedenen Farben hinterlegt. Richtige Buchstaben am richtigen Ort werden grün markiert. Richtige Buchstaben am falschen Ort werden gelb hinterlegt. Und falsche Buchstaben erscheinen in Grau. Jeder Spieler hat sechs Versuche.



Soweit, so gut, so unspektakulär. Doch nun kommt Social Media ins Spiel. Und hier insbesondere Twitter. Denn auf dem Portal gibt es inzwischen eine feste Community, die täglich ihre Spielergebnisse teilt. Darunter zahlreiche deutschsprachige User. Heute (Freitag, 14.01.2022) unter dem Hashtag #Wordle209.