Sie trotzt eisigen Temperaturen und Weissen Haien

«Nein, das ist kein Künstlername», sagt Deniz Kayadelen mit entwaffnendem Lächeln. «So heisse ich wirklich.» Deniz bedeutet nämlich auf Türkisch «Meer». Bei ihr wird der Name zur Passion.



Denn die in Frankfurt am Main geborene Wirtschaftspsychologin und Senior Managerin eines der weltgrössten Wirtschaftsprüfer ist mit keinem anderen Element so vertraut wie mit dem Wasser – vor allem Meerwasser.